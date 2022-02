U hodh shorti për rrethin e parë të Kupës së Kosovës (femrat)

Fillimisht përfaqësuesit e klubeve i përshëndeti anëtarja e KE të FFK-së, njëherësh kryetarja e Komisionit të futbollit të femrave, Vjollca Krasniqi.

Ajo i njoftoi klubet për ndihmën që FFK do t’u japë atyre para fillimit të stinorit pranveror si stimulim për organizim më të mirë, por kërkoi angazhim shtesë nga të gjitha klubet për të ngritur kapacitetet organizuese, në mënyrë që të rritet cilësia dhe konkurrenca e ligës dhe ajo të bëhet më atraktive.

Në rrethin e parë të kupës do të marrin pjesë 11 ekipe, derisa ndeshjet do të zhvillohen më 15 e 16 shkurt. Në bazë të tërheqjes së shortit në këtë rreth do të takohen:

Intelektualet – Malisheva

Liria – EPP Com Hajvalia

Presingu – Kosova VR

Dukagjini – Mitrovica

Vizioni – Llapi

Jakova, e lirë./Lajmi.net/