U fotografua me armë që dyshohet të jetë AK-47, arrestohet një person në Gjakovë

Një person është arrestuar në fshatin Skivjan të Gjakovës, pasi dyshohet se ishte fotografuar me një armë zjarri që dyshohet të jetë e tipit AK-47. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, arrestimi është bërë më 21 tetor, pasi Njësia e Hetimeve kishte pranuar një fotografi të të dyshuarit me armën në fjalë, shkruan lajmi.net. Gjatë…

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22/10/2026 09:40

Një person është arrestuar në fshatin Skivjan të Gjakovës, pasi dyshohet se ishte fotografuar me një armë zjarri që dyshohet të jetë e tipit AK-47.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, arrestimi është bërë më 21 tetor, pasi Njësia e Hetimeve kishte pranuar një fotografi të të dyshuarit me armën në fjalë, shkruan lajmi.net.

Gjatë intervistimit nga policia, i dyshuari ka mohuar se posedon armën.

Lidhur me rastin, policia ka bastisur edhe shtëpinë e të dyshuarit, por gjatë kontrollit nuk është gjetur asgjë e dyshimtë.

Me vendim të prokurorit, pas përfundimit të procedurave policore, i dyshuari është liruar dhe rasti do të procedohet në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/

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