U.d së Presidentes, Albulena Haxhiu raportohet se ka ftuar në takim familjet e ish-krerëve të UÇK-së, që po mbahen në Hagë
U.d së Presidentes, Albulena Haxhiu ka ndërmarrë një veprim në lidhje me dënimin e ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale. Siç raportohet, Haxhiu ka ftuar në takim familjet e ish-krerëve të UÇK-së, në Presidencë, transmeton lajmi.net. Dita dhe ora ende nuk dihet, por pritet që takimi pritet të ndodh gjatë kësaj jave. Me 16 shtator,…
Lajme
U.d së Presidentes, Albulena Haxhiu ka ndërmarrë një veprim në lidhje me dënimin e ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale.
Siç raportohet, Haxhiu ka ftuar në takim familjet e ish-krerëve të UÇK-së, në Presidencë, transmeton lajmi.net.
Dita dhe ora ende nuk dihet, por pritet që takimi pritet të ndodh gjatë kësaj jave.
Me 16 shtator, Gjykata Speciale dënoi me 81 vjet burgim katër krerët e UÇK-së./lajmi.net/