U.d së Presidentes, Albulena Haxhiu raportohet se ka ftuar në takim familjet e ish-krerëve të UÇK-së, që po mbahen në Hagë

U.d së Presidentes, Albulena Haxhiu ka ndërmarrë një veprim në lidhje me dënimin e ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale. Siç raportohet, Haxhiu ka ftuar në takim familjet e ish-krerëve të UÇK-së, në Presidencë, transmeton lajmi.net. Dita dhe ora ende nuk dihet, por pritet që takimi pritet të ndodh gjatë kësaj jave. Me 16 shtator,…

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22/09/2026 18:38

U.d së Presidentes, Albulena Haxhiu ka ndërmarrë një veprim në lidhje me dënimin e ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale.

Siç raportohet, Haxhiu ka ftuar në takim familjet e ish-krerëve të UÇK-së, në Presidencë, transmeton lajmi.net.

Dita dhe ora ende nuk dihet, por pritet që takimi pritet të ndodh gjatë kësaj jave.

Me 16 shtator, Gjykata Speciale dënoi me 81 vjet burgim katër krerët e UÇK-së./lajmi.net/

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