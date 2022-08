Tyson Fury vendos të kthehet në ring – do të ndeshet me Chisoran

Tyson Fury ka vendosur që të rikthehet në boks.

Përmes një video-mesazhi, kampioni i botës në peshat e rënda njoftoi se e ka ndërmend të sfidohet sërish në ring.

Kundërshtari i tij i ardhshëm do të jetë Derek Chisora, transmeton lajmi.net.

Gypsy King ndër të tjera tha se gjithnjë ka dashur të ndeshet me Chisoran.

“Vendosa të kthehem në boks pasi dua të bëhem boksieri i parë që fiton dy trilogji: Një me Wilderin dhe një me Chisoran. Gjithmonë kam thënë se do të ndeshem me Chisoran dhe ja ku jemi. E kam zgjedhur Isaac Lowe si trajnerin tim, pasi kur isha me Peter, ai ishte aty. Ai ishte gjithnjë aty. Ai më njeh më mirë se çdokush”, përfundoi Fury. /Lajmi.net/