Tyson Fury – Dereck Chisora në orar të pazakontë, nis më herët sesa jemi mësuar t’i shohim meçet Tyson Fury dhe Dereck Chisora do të duelojnë më 3 dhjetor. Yjet britanikë të boksit, Fury dhe Chisora janë të gatshëm t’i kundërvihen njëri-tjetrit për herë të tretë në karrierat e tyre. Në Londër, Fury do të mbrojë titullin e tij të WBC përballë Chisora, në atë që do të jetë dueli i 3-të mes…