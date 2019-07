Turqia importoi armë me vlerë 184,1 milionë euro (206 milionë dollarë) nga Gjermania në katër muajt e parë të vitit, sipas statistikave të qeverisë.

“Ankaraja bëhet blerësi më i madh i Gjermanisë në eksportin e armëve’’, tha Ministria e Ekonomisë Federale.

Me sa duket këto materiale do të jenë për gjashtë nëndetëse, që janë duke u ndërtuar në Turqi, me një pjesë të rëndësishme të produkteve të kompaninë gjermane ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

“Eksportet e armëve për regjimin autoritar të Turqisë duhet të ndalen, si lejet po ashtu dhe eksportet reale”, tha deputeti i majtë gjerman, Dagdelen.