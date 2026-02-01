Turqi: Autobusi del nga rruga dhe përmbyset, 8 të vdekur dhe 26 të plagosur
Tetë persona u vranë dhe 26 të tjerë u plagosën në një aksident me autobus në Antalia, një qytet i madh turistik në Turqinë jugore, tha guvernatori i Antalias. “Tetë nga bashkëqytetarët tanë humbën jetën dhe 26 u plagosën. Të plagosurit u dërguan në spitalet lokale”, u tha gazetarëve guvernatori Hulusi Sahin, pa specifikuar nëse…
Bota
Tetë persona u vranë dhe 26 të tjerë u plagosën në një aksident me autobus në Antalia, një qytet i madh turistik në Turqinë jugore, tha guvernatori i Antalias.
“Tetë nga bashkëqytetarët tanë humbën jetën dhe 26 u plagosën. Të plagosurit u dërguan në spitalet lokale”, u tha gazetarëve guvernatori Hulusi Sahin, pa specifikuar nëse kishte ndonjë shtetas të huaj midis të përfshirëve në aksident.
Autobusi, i cili po transportonte 34 pasagjerë nga Radesto (Tekirdag) për në Antalia, u përmbys këtë mëngjes në orën 10:20 në një autostradë që ishte bërë e rrëshqitshme për shkak të shiut, shpjegoi guvernatori.
“Kishte edhe mjegull. Ky është një kryqëzim ku nuk duhet të ecet shpejt, por duket sikur autobusi ka ardhur me shpejtësi të lartë”, shtoi ai. Disa nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë, shtoi ai.