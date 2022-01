Tuchel për Lukakun: Nuk kam asnjë dyshim se ai është në formë për të na ndihmuar për momentin

Lukaku u kthye në grup javën e kaluar pasi u bë subjekt i mediave botëore për disa deklaratë të çuditshme të tij, në të cilën ai vuri në dyshim taktikat e Tuchel.

Lukaku shënoi në fitoren e së shtunës së kaluar në Kupën FA ndaj Chesterfield dhe, përpara ndeshjes së dytë gjysmëfinale të Carabao Cup të së mërkurës kundër Tottenhamit, menaxheri i tij tha se belgu është gati të ndikojë për skuadrën e tij.

Lukaku, 28 vjeç, u tha mediave italiane se ishte i pakënaqur pas kthimit të tij 97.5 milionë funte në Chelsea pasi Tuchel kishte ‘zgjedhur të luante me një sistem tjetër’.

Por gjermani tha: “Ne nuk do të rishpikim stilin e tij apo lojtarin. Ai thjesht mund të jetë Romelu dhe atëherë ne jemi të gjithë mirë dhe ai do të shënojë sepse këtë e bën gjithmonë. Asgjë nuk ndihmon më shumë se golat me sulmues.

“Nuk ka asnjë bisedë, asnjë video që mund të krijojë të njëjtin besim, të njëjtën ndjenjë si goli. Nuk ka rëndësi nëse është një gol i bukur apo thjesht një gol normal, ata duhet ta vendosin topin mbi vijë, asgjë nuk ndihmon më shumë se kaq. Nuk kam asnjë dyshim se ai është në formë për të na ndihmuar për momentin”.

Lukaku u tërhoq për ndeshjen e parë kundër Spurs në Stamford Bridge, të cilën Chelsea e fitoi 2-0. Ai nuk shënoi, por Tuchel tha: “Romelu pati një ndikim të madh fizik.

“Ndoshta ai nuk kishte shumë prekje, nuk ishte i përfshirë në mënyrë spektakolare dhe nuk ishte i përfshirë në shumë raste, por ai ishte i përfshirë në luajtjen e një roli vendimtar me cilësitë e tij fizike. Këtë e pamë në të dhënat e tij. Kjo është gjëja më e rëndësishme.

“Pasi të përshtatet me stilin fizik të ligës, nuk ka dyshim se ai do të shënojë dhe do të ketë një ndikim të madh”, ka përfunduar Tuchel. /Lajmi.net/