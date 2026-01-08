Trump thotë se përfshirja e SHBA-së në Venezuelë mund të zgjasë me vite
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se përfshirja e vendit të tij në Venezuelë mund të zgjasë me vite.
Ai i tha gazetës New York Times se “vetëm koha do të tregojë” se sa gjatë administrata e tij do të “mbikëqyrë” drejtimin e kombit të Amerikës së Jugut pas kapjes nga forcat amerikane të udhëheqësit venezuelian Nicolás Maduro në një bastisje të shtunën.
Trump gjithashtu nuk tha nëse ose kur do të mbaheshin zgjedhje në Venezuelë për të zëvendësuar qeverinë e përkohshme të kryesuar nga besnikja e Maduros, Delcy Rodríguez.
Ndërkohë, udhëheqësja e opozitës venezueliane, María Corina Machado, tha se rrëzimi i Maduros kishte nisur një “proces të pakthyeshëm” që do ta çonte Venezuelën drejt “lirisë”.
Gazetarët e New York Times (NYT) e pyetën Trumpin mbi planet e tij për të ardhmen e Venezuelës disa ditë pasi ai kishte thënë se administrata e tij do të drejtonte kombin e pasur me naftë.
Më herët të mërkurën, Shtëpia e Bardhë kishte thënë se SHBA-të do të kontrollonin shitjet e naftës së sanksionuar “për një kohë të pacaktuar”.
Sekretari i Energjisë i SHBA-së, Chris Wright, argumentoi se SHBA-të kishin nevojë për kontroll mbi shitjet e naftës së Venezuelës për të pasur ndikim mbi qeverinë e përkohshme në Karakas.
Trump tha se administrata e tij do të “merrte naftë” nga Venezuela, e cila ka rezervat më të mëdha të provuara në botë, por pranoi se do të “duhej pak kohë” që industria e naftës së vendit të vihej në punë.
Prodhimi i naftës në Venezuelë ka rënë ndjeshëm si rezultat i keqmenaxhimit nga ana e qeverisë Maduro dhe asaj të paraardhësit të tij, si dhe viteve të sanksioneve të SHBA-së.