Trump: Putini ra dakord për një armëpushim njëjavor në Ukrainë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi gjatë një mbledhjeje të kabinetit se presidenti rus, Vladimir Putin, ka rënë dakord për një armëpushim njëjavor në Ukrainë, pavarësisht se Moska vijon të mbajë një retorikë agresive.
“E kërkova personalisht nga Putini që të mos hapë zjarr ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera për një javë, duke marrë parasysh temperaturat ekstreme të ftohta. Ai pranoi ta bëjë këtë”, deklaroi Trump.
Nga ana e tij, i dërguari i posaçëm i SHBA-së për Ukrainën, Steve Witkoff, bëri të ditur se marrëveshjet për sigurinë dhe prosperitetin janë në një fazë të avancuar. “Palët e përfshira po diskutojnë çështjet territoriale”, u shpreh ai.
Njoftimet vijnë në një moment kritik për konfliktin në Ukrainë, ndërsa zhvillimet diplomatike priten të ndikojnë në situatën e sigurisë në rajon.