Trump pret në takim Orbanin e Hungarisë
Bota
Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, është takuar me kryeministrin hungarez, Viktor Orban të premten.
Udhëheqësit pritet të diskutojnë varësinë e Hungarisë nga nafta ruse, në një kohë kur Trumpi ka punuar për të larguar kombet nga kjo varësi, transmeton Klankosova.tv.
Orban, u takua me presidentin e ShBA-së për herë të parë në mënyrë bilaterale që kur Trump u kthye në Shtëpinë e Bardhë në janar.
Derisa në postimin e Shtëpisë së Bardhë, të dy udhëheqësit u panë të buzëqeshur krahë njëri-tjetrit.