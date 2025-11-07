Trump pret në takim Orbanin e Hungarisë

07/11/2025 22:13

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, është takuar me kryeministrin hungarez, Viktor Orban të premten.

Udhëheqësit pritet të diskutojnë varësinë e Hungarisë nga nafta ruse, në një kohë kur Trumpi ka punuar për të larguar kombet nga kjo varësi, transmeton Klankosova.tv.

Orban, u takua me presidentin e ShBA-së për herë të parë në mënyrë bilaterale që kur Trump u kthye në Shtëpinë e Bardhë në janar.

Derisa në postimin e Shtëpisë së Bardhë, të dy udhëheqësit u panë të buzëqeshur krahë njëri-tjetrit.

