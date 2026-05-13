Trump në Kinë mes tensioneve me Iranin: Çmimet e naftës bien, aksionet rriten
Çmimet e naftës po bien ndërsa tregjet aksionare po rriten, teksa investitorët presin të shohin se si bisedimet mes presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit kinez Xi Jinping mund të ndikojnë në armëpushimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Nafta Brent, standardi global i çmimeve të naftës, ra me 0.7% në 107 dollarë për fuçi. Ndërkohë, WTI, standardi amerikan, zbriti me 0.9% në 101.2 dollarë për fuçi.
Këto rënie të lehta ndalën një rritje treditore të çmimeve, pasi tregu i naftës pasqyroi “rritjen e shqetësimeve se një marrëveshje mes SHBA-së dhe Iranit po duket gjithnjë e më e largët”, shkruan analistët e Deutsche Bank në një raport.
Në të njëjtën kohë, tregjet e aksioneve u rikuperuan pas rënieve të një dite më parë, të ndikuara pjesërisht nga të dhënat më të dobëta se pritjet për inflacionin në SHBA. Në Evropë, indeksët kryesorë ishin në rritje gjatë tregtimit të mëngjesit. Në Azi, indeksi Kospi i Koresë së Jugut udhëhoqi sërish fitimet rajonale, ndërsa një indeks që ndjek 50 kompanitë më të vlefshme të Tajvanit shënoi rënie.
“Tregjet globale të aksioneve po përpiqen të lëvizin lehtë në rritje këtë mëngjes, por atmosfera mbetet larg optimizmit, pasi ngërçi i vazhdueshëm në Lindjen e Mesme vazhdon të ndikojë negativisht në gatishmërinë për rrezik,” shkroi Matt Britzman, analist i lartë i aksioneve në platformën e investimeve Hargreaves Lansdown.
“Ata po ndjekin nga afër edhe takimet e presidentit Trump me Kinën, pasi çdo shenjë përparimi në tregti mund të përcaktojë drejtimin e ardhshëm të ndjenjës në tregje,” shtoi ai.