Trump: Lufta në Iran është fituar, nuk do të ketë armë bërthamore

Bota

24/03/2026 22:50

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja ka fituar luftën në Iran.

Ai thotë se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë qenë “të shkëlqyera” dhe e përshkruan Katarin si “të shkëlqyer”.

Sipat Trumpit, regjimi iranian ka rënë dakord që vendi nuk do të ketë kurrë një armë bërthamore.

“Ne vramë të gjithë udhëheqjen e tyre, dhe pastaj ata u mblodhën për të zgjedhur udhëheqës të rinj dhe ne i vramë të gjithë”, përgjigjet Trump.

“Tani kemi një grup të ri… le të shohim se si do të dalin.”

 

