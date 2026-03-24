Trump: Lufta në Iran është fituar, nuk do të ketë armë bërthamore
Bota
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja ka fituar luftën në Iran.
Ai thotë se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë qenë “të shkëlqyera” dhe e përshkruan Katarin si “të shkëlqyer”.
Sipat Trumpit, regjimi iranian ka rënë dakord që vendi nuk do të ketë kurrë një armë bërthamore.
“Ne vramë të gjithë udhëheqjen e tyre, dhe pastaj ata u mblodhën për të zgjedhur udhëheqës të rinj dhe ne i vramë të gjithë”, përgjigjet Trump.
“Tani kemi një grup të ri… le të shohim se si do të dalin.”