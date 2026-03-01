Trump: Lufta me Iranin mund të zgjasë deri në katër javë, gjithçka po shkon sipas planit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin mund të zgjasë deri në katër javë, duke theksuar se operacionet ushtarake “po zhvillohen sipas planit”. Në një intervistë telefonike për Daily Mail, ai konfirmoi gjithashtu vdekjen e tre ushtarëve amerikanë gjatë operacioneve të fundit. Sipas Trump, tre ushtarakët humbën jetën në terren, ndërsa identiteti…
Bota
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin mund të zgjasë deri në katër javë, duke theksuar se operacionet ushtarake “po zhvillohen sipas planit”. Në një intervistë telefonike për Daily Mail, ai konfirmoi gjithashtu vdekjen e tre ushtarëve amerikanë gjatë operacioneve të fundit.
Sipas Trump, tre ushtarakët humbën jetën në terren, ndërsa identiteti i tyre nuk është bërë ende publik. “Ishin njerëz të shkëlqyer. Në operacione të tilla, fatkeqësisht, priten humbje”, u shpreh ai, duke shtuar se situata mund të vazhdojë dhe se rreziqet mbeten të pranishme.
Presidenti amerikan theksoi se këto janë humbjet e para të personelit ushtarak amerikan gjatë mandatit të tij të dytë. Ai përmendi se operacione të mëparshme, si arrestimi i presidentit venezuelian Nicolás Maduro në janar dhe bombardimet e objekteve bërthamore iraniane në qershor, nuk kishin shkaktuar viktima amerikane. “Kemi bërë një punë mjaft të mirë”, komentoi ai.
“Një proces katërjavor”
Trump vlerësoi se përplasja me Iranin mund të zgjasë rreth katër javë. “Gjithmonë e kemi konsideruar si një proces katërjavor. Është një vend i madh, do të duhen katër javë ose edhe më pak”, tha ai.
I pyetur për ecurinë e operacioneve, presidenti u shpreh se “gjithçka po shkon sipas planit”, duke pretenduar se “e gjithë udhëheqja e tyre është neutralizuar, më shumë nga sa prisnim. Duket se janë 48 persona”.
I hapur për bisedime, pa premtuar armëpushim
Trump u shfaq i hapur ndaj mundësisë së vazhdimit të bisedimeve me Teheranin, por pa dhënë garanci për një ndalim të përkohshëm të sulmeve. “Nuk e di. Ata duan të flasin, por u thashë se duhej ta kishin bërë javën e kaluar, jo këtë javë”, deklaroi ai.
Nga rezidenca e tij në Mar-a-Lago, presidenti amerikan bëri të ditur se është në kontakt të vazhdueshëm me drejtuesit ushtarakë dhe se pritet t’i drejtohet sërish publikut amerikan pas një informimi të ri mbi zhvillimet.
Kontakte me liderë të Lindjes së Mesme
Trump zbuloi se ka zhvilluar bisedime me liderët e Bahreinit, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Jordanisë dhe vendeve të tjera të rajonit. I pyetur për mundësinë e përfshirjes së Arabisë Saudite në konflikt, ai u përgjigj shkurt: “Po luftojnë, edhe ata po luftojnë”.
Presidenti amerikan pritet të rikthehet më vonë në Uashington. Sipas tij, bashkëpunëtorët kanë kontaktuar tashmë familjet e ushtarëve të rënë, ndërsa ai vetë do t’i takojë ato “në momentin e duhur”.
Në fund, Trump u shfaq optimist se pas përfundimit të operacioneve mund të lindë një regjim demokratik në Iran. “E besoj këtë. Do të jetë interesante ta shohim. Shumë gjëra mund të ndodhin dhe shumë zhvillime pozitive mund të dalin nga kjo situatë”, përfundoi ai