Vritet shefi i inteligjencës iraniane nga sulmi izraelito-amerikan

Bota

06/04/2026 10:40

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit ka njoftuar shefi i tyre i inteligjencës, Majid Khademi, është vrarë.

Deklarata thotë se ai u vra këtë mëngjes dhe ka akuzuar Izraelin dhe SHBA-në se e kanë shënjestruar atë, shkruan BBC.

Kam kontaktuar Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) dhe ata thonë se do ta “shqyrtojnë” raportin.

Khademi kishte zëvendësuar Mohammad Kazemi-n, i cili u vra gjithashtu në një sulm izraelit më 15 qershor 2025 gjatë luftës 12-ditore Iran-Izrael.

 

