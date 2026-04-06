Vritet shefi i inteligjencës iraniane nga sulmi izraelito-amerikan
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit ka njoftuar shefi i tyre i inteligjencës, Majid Khademi, është vrarë. Deklarata thotë se ai u vra këtë mëngjes dhe ka akuzuar Izraelin dhe SHBA-në se e kanë shënjestruar atë, shkruan BBC. Kam kontaktuar Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) dhe ata thonë se do ta “shqyrtojnë” raportin.…
Khademi kishte zëvendësuar Mohammad Kazemi-n, i cili u vra gjithashtu në një sulm izraelit më 15 qershor 2025 gjatë luftës 12-ditore Iran-Izrael.