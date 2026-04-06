Dasma e dytë në BBVA 5, Mateo dhe Brikena i japin “fund” beqarisë

Sot në shtëpinë e Big Brother VIP Albania banorët morën një zarf të veçantë, të cilin e lexoi Selin. Me entuziazëm të madh, ajo shpërtheu: "Banorë, pas një propozimi nga Mateo, ku Brikena tha 'po', Vëllai i Madh ju jep mundësinë të organizoni dasmën e dytë të këtij edicioni. Dasma do të zhvillohet sonte në mbrëmje!"

06/04/2026 14:15

Sot në shtëpinë e Big Brother VIP Albania banorët morën një zarf të veçantë, të cilin e lexoi Selin.

Me entuziazëm të madh, ajo shpërtheu: “Banorë, pas një propozimi nga Mateo, ku Brikena tha ‘po’, Vëllai i Madh ju jep mundësinë të organizoni dasmën e dytë të këtij edicioni. Dasma do të zhvillohet sonte në mbrëmje!”

Megjithatë, në videon e postuar në Instagram nga BBVA, u vunë re reagime të ndryshme.

Brikena nuk tregoi asnjë emocion dhe nuk buzëqeshi, ndërsa Mateo dukej shumë i lumtur.

Selin, përkundrazi, shpërtheu në gëzim dhe u duk tepër e emocionuar.

Komentet e shikuesve nuk munguan; disa shkruanin se Brikena nuk po duket se dëshiron të martohet, ndërsa të tjerë shprehën me shaka se Selin u gëzua më shumë sesa vetë Brikena.

Artikuj të ngjashëm

April 6, 2026

Hapet GoFundMe për Stenaldon për t’u bërë me shtëpi

April 6, 2026

Pasi i tha ’po’ për të qenë e dashura e tij,...

April 6, 2026

Selin flet për momentet e veçanta në Big Brother, përfshin edhe DJ Gimbon

April 5, 2026

Mateo i propozon, Brikena i thotë “PO” më në fund atij...

Lajme të fundit

Osmani në përkrahje të studentëve që protestuan sot...

Bajrami për Kurtin: Po na dërgon nga bllokada...

Zgjedhje apo zgjidhje – Çka mund të sjellin takimet Kurti-Abdixhiku?

​“Ne flasim shqip”, me protestë studentët shqiptarë kërkojnë...