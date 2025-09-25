Trump: Jemi afër arritjes së një marrëveshjeje në Gaza, nuk e di qëndrimin e Erdoganit
Presidenti amerikan, Donald Trump është pyetur nëse është në të njëjtën linjë me Erdoganin për luftën në Gaza.
Ai u shpreh se këtë gjë nuk e di, por tha se mendon që janë afër një marrëveshjeje në Gaza, raporton BBC.
“Epo, nuk e di qëndrimin e tij, nuk mund t’ua tregoj këtë”.
“Mendoj se jemi afër arritjes së një lloj marrëveshjeje”, u shpreh ai.