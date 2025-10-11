Trump: Fituesja e Çmimit Nobel për Paqen më telefonoi, më tha që e meritoja

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka konfirmuar se ka marrë një telefonatë nga fituesja e Çmimit Nobel për Paqen, Maria Corina Machado, e cila i ka thënë se e meriton çmimin dhe se ajo po e pranon atë në nder të tij. “Personi që në fakt fitoi Çmimin Nobel më telefonoi sot dhe më tha:…

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka konfirmuar se ka marrë një telefonatë nga fituesja e Çmimit Nobel për Paqen, Maria Corina Machado, e cila i ka thënë se e meriton çmimin dhe se ajo po e pranon atë në nder të tij.

“Personi që në fakt fitoi Çmimin Nobel më telefonoi sot dhe më tha: ‘Po e pranoj këtë në nderin tuaj sepse ju me të vërtetë e meritoni’”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale, pa e përmendur me emër udhëheqësin e opozitës venezueliane.

“Është shumë mirë nga ana e saj që e bëri këtë. Unë nuk thashë ‘atëherë ma jep mua’, megjithëse mendoj se mund ta bëjë këtë”, shtoi ai.

Çmimi Nobel për Paqen është një çmim i rëndësishëm politik. Në javët e fundit, Trump ka theksuar vazhdimisht se e meriton çmimin, duke thënë se ka përfunduar shtatë luftëra në vetëm shtatë muaj.

