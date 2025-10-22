Trump: E anuluam takimin me Putinin, s’më dukej i duhur

22/10/2025 23:34

Presidenti amerikan, Donald Trump dhe shefi i NATO-s, Mark Rutte po flasin para gazetarëve brenda Zyrës Ovale në Uashington.

Pasi falënderoi Trumpin për suksesin e tij në sjelljen e paqes në Lindjen e Mesme, Rutte tha se dyshja do të flasë më shumë sot se si mund ta çojnë Ukrainën në “azën tjetër në gjetjen e një fundi të luftës së saj me Rusinë, raporton Sky News.

Ndërkaq, Trump foli për anulimin e takimit me presidentin rus, Vladimir Putin, duke thënë se nuk i dukej i duhur.

“Ne e anuluam takimin me Presidentin Putin. Nuk më dukej i duhur”.

“Nuk më dukej sikur do të arrinim në vendin ku duhet të arrijmë, kështu që e anulova. Por, do ta bëjmë në të ardhmen”, u shpreh ai.

