Trump: Charlie Kirk u vra për shkak se shprehu mendimin e tij

Presidenti amerikan Donald Trump ka folur për vrasjen e influencerit të krahut të djathtë Charlie Kirk,  një aktivist konservator 31-vjeçar, i cili u qëllua për vdekje javën e kaluar me prokurorët që pretendojnë se ai u shënjestrua për shkak të “shprehjes së tij politike”. Presidenti Trump thotë se Kirk u “vra në mënyrë të tmerrshme…

18/09/2025 16:54

Presidenti amerikan Donald Trump ka folur për vrasjen e influencerit të krahut të djathtë Charlie Kirk,  një aktivist konservator 31-vjeçar, i cili u qëllua për vdekje javën e kaluar me prokurorët që pretendojnë se ai u shënjestrua për shkak të “shprehjes së tij politike”.

Presidenti Trump thotë se Kirk u “vra në mënyrë të tmerrshme sepse shprehu mendimin e tij”.

Trump i bëri këto komente në konferencën për shtyp në Mbretërinë e Bashkuar dhe shtoi se i tha Kirk se kishte një “shans të mirë një ditë për t’u bërë president” dhe vlerëson aftësinë e tij për t’u lidhur me të rinjtë.

Të rinjtë janë “të shkatërruar” pas vdekjes së tij, thotë ai, duke shtuar se vlerëson ngushëllimet që ofrohen nga britanikët.

