​Trofeu i kampionit të ri të Evropës tashmë ndodhet në stadium

Jemi në orët e fundit përpara finales së Euro 2024 në Berlin.

Të dyja skuadrat kanë mbërritur tani dhe trofeu është aty në stadium, përcjellë KosovaPress.

Por kush do ta ngrejë atë?

A do të jetë Anglia? Në procesin e përfundimit të pritjes së tyre 58-vjeçare për trofe dhe duke u bërë kampionë evropianë për herë të parë.

Apo do të jetë Spanja? Nëse “La Roja” do të fitonte, ata do të bëheshin katër herë fitues të këtij kompeticioni dhe do të fitonin trofeun e tyre të parë në 12 vjet.