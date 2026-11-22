Tri raste brenda një nate në Kosovë, ish-partnerë kërcënojnë dhe ushtrojnë dh*në ndaj viktimave
Tri raste të dhunës në familje janë raportuar brenda natës në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Gjakovë, sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës. Në Prishtinë, më 21 nëntor, rreth orës 18:59, është raportuar se një person, ish-i dashuri i viktimës, dyshohet se kishte ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj saj, si dhe e kishte kërcënuar…
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Tri raste të dhunës në familje janë raportuar brenda natës në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Gjakovë, sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës.
Në Prishtinë, më 21 nëntor, rreth orës 18:59, është raportuar se një person, ish-i dashuri i viktimës, dyshohet se kishte ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj saj, si dhe e kishte kërcënuar me jetë atë dhe familjen e saj.
Sipas Policisë, i dyshuari nuk është takuar dhe gjendet në arrati.
“Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin policor.
Një rast tjetër është raportuar në Fushë Kosovë, rreth orës 22:00, ku një person dyshohet se, pas një mosmarrëveshjeje, e kishte kërcënuar partneren përmes mesazheve telefonike. Pas takimit, ai dyshohet se e kishte kapur dhe shtyrë viktimën.
“Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raport.
Ndërkaq, në Gjakovë, rreth orës 02:10, është raportuar një rast tjetër. Një person dyshohet se kishte shkuar në shtëpinë e axhës së bashkëshortes së tij për të biseduar me të, pasi ajo ishte larguar për shkak të dhunës sistematike.
Gjatë këtij rasti, i dyshuari dyshohet se kishte sulmuar me thikë axhën e bashkëshortes.
“I dyshuar dhe viktima kanë pranuar tretman mjekësor”, thuhet në raportin e Policisë.
I dyshuari është arrestuar, ndërsa gjatë kontrollit janë konfiskuar tri thika. Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/