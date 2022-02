Tren Fushë Kosovë – Prishtinë: Aliu propozon zgjidhje të padëgjuar për kolonat në kryeqytet

Aliu tha se udhëtimi me tren “të lehtë” do ta shkarkonte qarkullimin e veturave ku po krijohen kolona të gjata në mes të Fushë-Kosovës dhe Prishtinës.

“Projekt tjetër është projekti që lidh Prishtinën me aeroportin. Mbase mund të fillohet një projekt që mund ta lidhë Prishtinën dhe Fushë-Kosovën, që do të ndihmonte shumë në shkarkimin e qarkullimit të veturave nga Prishtina në Fushë-Kosovë, do të ulej shumë fluksin. Pra, nga stacioni i trenit ku e kemi këtu (Prishtinë), deri tek stacioni në Fushë-Kosovë, të ndërtohet linja e trafikut urban me tren të lehtë”, është shprehur Aliu në T7.

Ndër të tjera, Aliu tha se gjendja e hekurudhave është e rëndë, andaj edhe mendohet të modernizohen disa nga hekurudhat në Kosovë.

“Gjendja e hekurudhave është e rëndë, funksionon me fonde të Bashkimit Evropian. Është duke u modernizuar hekurudha e Hanit të Elezit që lidhet me Fushë-Kosovën, pastaj me Mitrovicën”, ka thënë Aliu.

“Janë projekte tjera, tashmë të dizajnuara, një ndër to është edhe hekurudha prej Fushë-Kosovës në Merdare”, ka thënë Aliu.

“Pastaj edhe hekurudha Prishtinë-Pejë është funksionale, ndërsa Klinë-Prizren, e cila nuk është funksionale, kërkohet të rindërtohet”, shtoi Aliu.