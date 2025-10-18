Tre ushtarë shqiptarë shpëtojnë jetën e një gruaje në Zvicër, dekorohen nga ushtria zvicerane
Ushtria zvicerane ka dekoruar tre ushtarë me origjinë shqiptare për shpëtimin e jetës së një gruaje që u rrëzua pranë kazermës.
Gazetari Enver Robelli ka publikuar njoftimin e Armatës zvicerane për dekorimin e ushtarëve Albin Ukzmaili, Harbin Hasani dhe Edmir Rrafshi.
Sipas dekoratës, veprimi i ushtarëve ka ndihmuar në stabilizimin e gjendjes së gruas, e cila më pas është dërguar në spital.
“Ushtarët i dhanë ndihmën e parë një gruaje që ishte rrëzuar pranë kazermës. Ata u ndërruan me njëri-tjetrin gjatë masazhit të zemrës dhe njoftuan gjithashtu policinë dhe shërbimet e shpëtimit. Ky veprim i menduar mirë stabilizoi gjendjen e pacientes, e cila më pas u dërgua në spital”, thuhet në njoftim