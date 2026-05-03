Tre persona të lënduar nga një aksident trafiku mes dy veturash në Klinë

03/05/2026 16:17

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në Klinë.

Në rrugën “Sadik Rama”, ka ndodhur aksidenti ku ishin përfshirë 2 vetura dhe janë lënduar tre persona.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Pejë, Driton Rugova.

“Sot rreth orës 14:10, Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në rrugen ‘ Sadik Rama’, në Klinë, në këtë aksident ishin të involvuara 2 vetura dhe si pasoje e këtij aksidenti 3 persona kanë pësuar lendime trupore, të njejtit janë dërguar ne Spitalin rajonal në Pejë, për tretman mjekësor”, tha Rugova. /Lajmi.net/

