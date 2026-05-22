Tre persona të lënduar në aksident trafiku në Lupq

22/05/2026 18:33

Një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 16:30 në rrugën Prishtinë-Podujevë, në fshatin Lupç, ku si pasojë janë lënduar tre persona.

Rastin për lajmi.net e konfirmoi zëdhënësja e Policisë për Rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

Ajo tha se në aksident kanë qenë të përfshira dy automjete në lëvizje.

“Sot rreth orës 16:30 kemi pranuar informatën se në rrugën Prishtinës-Podujevë, ka ndodhur një aksident trafiku me lëndime. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira dy automjete në lëvizje. Si pasojë e aksidentit janë lënduar tre persona të cilët janë dërguar për tretman mjekësor. Me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal.”, u shpreh ajo./lajmi.net/

