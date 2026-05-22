Kurti dorëzon Planin Strategjik të UNKT – falënderon OKB-në për mbështetjen në rrugën e zhvillimit të Kosovës
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, zhvilloi një takim me Ekipin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNKT), të udhëhequr nga Koordinatori për Zhvillim i OKB-së, Stephen O’Malley.
Gjatë takimit, kryeministri Kurti dorëzoi formalisht dokumentin e miratimit të Planit Strategjik të UNKT 2026–2030, duke riafirmuar përkushtimin e përbashkët për avancimin e prioriteteve zhvillimore të Kosovës dhe zbatimin e Agjendës 2030, transmeton lajmi.ne.
Ai theksoi se prioritetet e identifikuara në Planin Strategjik – si zhvillimi i kapitalit njerëzor, llogaridhënia në qeverisje, sundimi i ligjit dhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik – përputhen me prioritetet e Qeverisë së Kosovës dhe nevojat e qytetarëve.
Kryeministri në detyrë shtoi se qëllimi është që këto prioritete të përkthehen në përmirësime konkrete: shërbime më të mira, më shumë vende pune, institucione më të forta dhe zhvillim të qëndrueshëm që përfshin të gjitha komunitetet.
Ai gjithashtu falënderoi Ekipin e OKB-së për mbështetjen, angazhimin dhe ekspertizën në rrugën e zhvillimit të Kosovës.
