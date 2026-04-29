Tre persona sulmojnë zyrtarët policor në Suharekë, dërgohen në mbajtje

Lajme

29/04/2026 10:20

Dje në Suharekë janë arrestuar tre të dyshuar, dy meshkuj dhe një femër.

Të njëjtit i kanë rezistuar arrestimit me ç’rast kanë sulmuar zyrtarët policor, të cilët kanë pranuar tretman mjekësor.

Pas intervistimit, dy të dyshuar janë dërguar në mbajtje.

“Suharekë 27.04.2026-16:30. Lidhur me rastin, me 28.04.2026 janë arrestuar tre të dyshuar, dy meshkuj dhe një femër kosovare, pasi që të njëjtit kanë rezistuar arrestimit me ç’rast edhe kanë sulmuar zyrtarët policor, të cilët edhe kanë pranuar tretman mjekësor. Pas intervistimit, me vendim të prokurorit dy të dyshuar janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Lajmi.net/

