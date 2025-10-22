Trajneri kroat i Juventusi nuk ia jep asnjë minutë Zhegrovës – Real Madridi fiton me golin e Bellingham

Real Madridi ka shënuar fitoren e radhës në xhiron e tretë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve. “Los Blancos” triumfuan minimalisht 1:0 në “Santiago Bernabeu” ndaj Juventusit. Goli i vetëm i ndeshjes erdhi në minutën e 58-të, kur Bellingham realizoi, pas një super aksioni të Vinicius Junior. Mysafirët i patën rastet e tyre,…

Sport

22/10/2025 23:12

Real Madridi ka shënuar fitoren e radhës në xhiron e tretë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.

“Los Blancos” triumfuan minimalisht 1:0 në “Santiago Bernabeu” ndaj Juventusit.

Goli i vetëm i ndeshjes erdhi në minutën e 58-të, kur Bellingham realizoi, pas një super aksioni të Vinicius Junior.

Mysafirët i patën rastet e tyre, por edhe Openda, David dhe Vlahovic dështuan të realizonin ballë për ballë me portierin.

Paraqitje fantastike pati portieri i Juventusit, Di Gregorio që bëri një sërë pritjesh spektakolare.

Ndërkohë, trajneri i Juventusit, Igor Tudor nuk vendosi ta inkuadrojë fare në lojë yllin kosovar, Edon Zhegrova.

Me këtë fitore, Real Madridi shkon në kuotën e nëntë pikëve dhe merr pozitën e pestë.

Në anën tjetër, Juventusi bie në vendin e 25-të me vetëm dy pikë nga tri xhirot e para.

Artikuj të ngjashëm

October 22, 2025

Bellingham i jep goditjen e madhe Juventusit, shënon nga afërsia

October 22, 2025

Çmenduri, çmenduri nga 17-vjeçari i Bayernit, shikoni se si e dërgon...

October 22, 2025

Zhegrova në bankën rezervë| Real Madrid – Juventus, formacionet zyrtare

October 22, 2025

Hansi Flick mungon në “El Clasico”: Refuzohet ankesa e Barcelonës

October 22, 2025

100 mijë kërkesa për bileta për ndeshjen Shqipëri – Anglisë, ja...

October 22, 2025

FFK me hapa të rëndësishëm për sigurinë në futboll, shpërndan defibrilatorë...

Lajme të fundit

Pas Samitit, Kurti dhe Starmer diskutojnë bashkëpunimin rajonal...

Forcat amerikane vrasin dy persona në sulmin ndaj...

Murati kritikon opozitën për bllokadën e Planit të Rritjes së BE-së

Trump: E anuluam takimin me Putinin, s’më dukej i duhur