​Trajneri kombëtares turke: Mburrem me futbollistët çkado rezultati që do të jetë nesër

Sport

30/03/2026 18:55

Trajneri i kombëtares së Turqisë, Vincenzo Montella gjatë konferencës për media tha se në këto dy vite e gjysmë, ata kanë treguar gjithmonë gatishmëri të plotë në çdo hap të këtij rrugëtimi.

Sipas tij, këtë rrugëtim të vështirë e kanë nis duke fituar në Kroaci.

“Kemi një atmosferë miqësore dhe është për të ardhur keq që të dyja skuadrat nuk mund të shkojnë në Botëror. Shpresoj që nesër të jemi këtu duke festuar për ta kurorëzuar këtë rrugëtim dyvjeçar e gjysmë. Doja ta thosha këtë para çdo gjëje tjetër”, tha ai./kp

