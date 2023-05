Trajneri i ri i Chelseat do të përballet me shumë probleme? Frank Lampard: Është puna e tij!

I pyetur nga gazetarët se a do të jetë kjo puna më e vështirë për trajnerin e ri në histori të klubit, legjenda angleze dha një përgjigje interesante, shkruan Lajmi.net

Lampard thjesht tha se ky është problemi i tij, i trajnerit të ardhshëm: “Është problemi i tij”.

Chelsea tashmë ka gjetur trajnerin e ri dhe shumë shpejt pritet të zyrtarizohet në stol. Ai është Muricio Pochettino, ish-trajneri i Tottenham Hotspur.

Të dielën Frank Lampard menaxhon ndeshjen e fundit me Chelsean. Ata luajnë ndaj Newcastle United, të dielën./Lajmi.net/

Reporter: Is this next job the most difficult for any Chelsea manager in the last 20 years? 🥵

Lampard: That’s his problem! 😂

🔗 https://t.co/YOwfFzTyNx pic.twitter.com/CUoipXju7p

— Hayters TV (@HaytersTV) May 26, 2023