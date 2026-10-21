Trajneri i RB Leipzig shprehet i qartë për kundërshtarët sonte: Mbappe është lojtari që do t’ia hiqte Real Madridit

Real Madridi e pret Leipzigun të mërkurën mbrëma në “Santiago Bernabéu”, në kuadër të xhiros së tretë të fazës së ligës, me synimin për ta vazhduar ecurinë pozitive në këtë garë. Skuadra e drejtuar nga Jose Mourinho i ka fituar dy ndeshjet e para në Evropë, kundër Interit dhe Romës, ndërsa vjen pas një fitoreje…

Sport

21/10/2026 18:33

Real Madridi e pret Leipzigun të mërkurën mbrëma në “Santiago Bernabéu”, në kuadër të xhiros së tretë të fazës së ligës, me synimin për ta vazhduar ecurinë pozitive në këtë garë.

Skuadra e drejtuar nga Jose Mourinho i ka fituar dy ndeshjet e para në Evropë, kundër Interit dhe Romës, ndërsa vjen pas një fitoreje bindëse 4:1 ndaj Sevillas në La Liga. Në atë takim, Mbappé realizoi dy gola dhe konfirmoi formën e mirë që po kalon.

Sulmuesi francez ka shënuar 11 gola këtë sezon, duke u shndërruar në një prej rreziqeve kryesore për mbrojtjen kundërshtare.

Trajneri i RB Leipzigut, Martin Demichelis, nuk ka pasur dilema kur është pyetur se cilin lojtar do ta largonte nga formacioni i Real Madridit për t’i dhënë skuadrës së tij më shumë gjasa për fitore.

“Kylian Mbappé”, ishte përgjigjja e shkurtër e argjentinasit, para përballjes së dy skuadrave në Ligën e Kampionëve.

Leipzig po kalon një periudhë të vështirë, pasi pas humbjes 4:1 nga Como, pësoi edhe një disfatë të rëndë 6:1 nga Bayern Munichu.

Skuadra gjermane ka fituar një ndeshje në dy xhirot e para të Ligës së Kampionëve dhe synon të befasojë në Madrid.

Për Demichelisin dhe ekipin e tij, ndalimi i Mbappés do të jetë një prej sfidave kryesore të mbrëmjes, në një përballje ku Real Madridi hyn si favorit.

 

Artikuj të ngjashëm

October 21, 2026

Ylli i Kombëtares Shqiptare i jep fund karrierës futbollistike

October 21, 2026

Bayerni pa një superyll sot ndaj Arsenalit

October 21, 2026

Kosova ngjitet në renditjen e FIFA-s, përparon për dy pozita

Lajme të fundit

Presidentja Shiroka Pula takon ipeshkvin Dodë Gjergji

Rafuna paralajmëron rritje të inflacionit në Kosovë, kërkon...

Tensione në protestën në Tiranë, efektivët “Shqiponja” mbërrijnë...

“S’kishim kushte”, Kadrijaj tregon një nga rastet më...