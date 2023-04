Trajnerët e lirë, por Chelsea ka veç një objektiv

Tani Blutë e Londrës janë në kërkim të një trajneri, me Julian Nagelsmann që është objektivi i tyre i parë dhe tashmë kanë filluar edhe negociatat, shkruan Lajmi.net

Nagelsmann është ende nën kontratën me Bayern Munich edhe pse u shkarkua nga detyra ditë më parë, prandaj Chelsea duhet t’i fillojë bisedimet me gjigantin gjerman edhe pse ky i fundit preferon të pushojë.

Trajnerët tjerë të lirë, që mund të vijnë në stolin e Bluve të Londrës janë edhe dyshja, Zinedine Zidane dhe Maurizio Pochettino.

Chelsean për ndeshjen e nesërme ndaj Liverpoolit do ta menaxhoj ish-asistenti i Potterit dhe ish-lojtari i klubit të Brightonit, Bruno Saltor./Lajmi.net/

🚨🔵 Julian Nagelsmann is the favorite candidate to replace Graham Potter as new Chelsea head coach, as reported yesterday. #CFC

Nagelsmann was mentioned yesterday during internal discussions — Julian is considered a talented coach.

Talks are ongoing to make best decision. pic.twitter.com/Y2QmqvoBTS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2023