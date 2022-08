Totti lavdëron Salah: Unë do të paguaja 200 milionë euro për të

Francesco Totti ka folur për Mohamed Salah.

Salah kaloi dy sezone me Romën më herët në karrierën e tij, nga 2015 në 2017.

Gjatë kohës së tij në Itali, sulmuesi egjiptian shënoi 34 gola dhe siguroi 22 asistime në 83 paraqitje, duke kaluar më pas për 42 milionë euro në Liverpool në korrik 2017.

Duke folur në ‘TV egjiptian’, Totti theksoi marrëdhënien e tij të fortë me Salah dhe se si ylli i Liverpool është një nga lojtarët më të mirë në botë.

“Salah është një nga dhjetë lojtarët më të mirë në botë dhe unë kam një marrëdhënie me të që shkon përtej futbollit. Messi dhe Ronaldo mbeten. Ata janë dy lojtarë të ndryshëm, Messi është më teknik, Ronaldo është më shumë njeri i skuadrës”.

Ai sugjeroi se Salah do të vlente qindra milionë, për shkak të talentit dhe etikës së tij të punës.

“Salah para se të jetë një lojtar i madh, është një djalë i jashtëzakonshëm, i përulur, i sjellshëm dhe gjithmonë i disponueshëm. Me ne ai kishte pasur një sezon të mrekullueshëm, e dija që nëse do të shkonte te një ekip si Liverpooli do të bëhej edhe më i fortë.

Nëse do të isha president i një ekipi, do të paguaja të paktën 200 milionë euro për të”.

Salah së fundmi ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me Liverpoolin./Lajmi.net/