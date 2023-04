Tjetër gol për Manchester Unitedin, sërish Sabitzer

Golin për 2 me 0 e shënoi mesfushori austriak, Marcel Sabitezer në minutën e 21’të, shkruan Lajmi.net

Mesfushori i Kombëtares së Austrisë shënoi edhe golin e parë në këtë ndeshje tejet interesante.

Kujtojmë që kjo është ndeshja e parë mes dy skuadrave e vlefshme për fazën çerekfinale të UEFA Europa League. Ndeshje kjo që po zhvillohet në stadiumin “Old Trafford”.

Anthony Martial finds Marcel Sabitzer for the brace against Sevilla. pic.twitter.com/4SWS9VDJIj

— Underdog Soccer (@Underdog_Soccer) April 13, 2023