Ymeri hedh dyshime për shifrat e Rizvanollit: Nga dolën 400 megavatët?
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka kritikuar ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, lidhur me shifrat e prezantuara për kapacitetet e energjisë elektrike. E ftuar në emisionin “Pressing” në T7, Ymeri ka pretenduar se ministrja ka përmendur 300 deri në 400 megavat, shifra për të cilat ajo ka kërkuar sqarime. Sipas Ymerit,…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka kritikuar ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, lidhur me shifrat e prezantuara për kapacitetet e energjisë elektrike.
E ftuar në emisionin “Pressing” në T7, Ymeri ka pretenduar se ministrja ka përmendur 300 deri në 400 megavat, shifra për të cilat ajo ka kërkuar sqarime.
Sipas Ymerit, kur e ka pyetur ministren se nga kanë dalë këto të dhëna, Rizvanolli i është përgjigjur se ato janë të përfshira në strategjinë e Ministrisë së Ekonomisë.
“I pyes ministren, ajo i shpik 300-400 megavat, edhe e pyes. I thash këto nuk po dalin, tha janë në strategjinë e Ministrisë së Ekonomisë”, ka deklaruar Ymeri. /Lajmi.net/