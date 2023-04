Tifozi i Napolit “varros” ekipet italiane në prag të festës për titull

Në qytetin e Napolit tashmë kanë filluar përgatitjet për të festuar, shkruan Lajmi.net

Një tifoz në oborrin e tij ka bërë një “varrezë” me logot e klubeve të Serie A. Aty e ka vendosur edhe një arkivol, ku mbi të ka vendosur shallat e skuadrave, si: Milan, Juventus dhe Inter.

Skuadra e Napolit nesër luan ndeshjen ndaj Salerntinas. Ata kanë grumbulluar 78 pikë në 31 ndeshje./Lajmi.net/

😳🇮🇹 Napoli fans have constructed an 'opposition team cemetery' in anticipation for scudetto celebrations this season. pic.twitter.com/xJgDbXZ1q2

— EuroFoot (@eurofootcom) April 29, 2023