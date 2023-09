Tifozët e Newcastle në “delir” pas rikthimit në Champions – rrëshqasin me bark në shi para takimit me Milanin

Mijëra tifozë të Newcastle United kanë udhëtuar në Itali për ndeshjet e parë të Newcastle United në Ligën e Kampionëve.

Neëcastle United e zhvillon sonte takimin e parë në fazën e grupeve kundër Milanit në “San Siro”.

Mbështetësit e klubit anglez kanë udhëtuar para lojës për në qytetin e modës duke u vendosur në disa pjesë të qytetit italian.

Koha me shi në Milano nuk iu ka penguar aspak tifozëve bardhezi të festojnë para lojës rrugëve të qytetit.

Disa nga ta kanë rrëshqitur me bark në rrugë, me pamjet që janë bërë virale gjithandej në rrjetet sociale, njofton TheSun, transmeton lajmi.net.

The Newcastle fans are having fun in rainy Milan 🇮🇹😂 pic.twitter.com/A39gR6y07F

— SPORTbible (@sportbible) September 19, 2023