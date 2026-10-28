The Times: Vuçiq dyshohet se planifikoi të përdorte forcën për të qëndruar në pushtet, ndryshoi qëndrim pas presionit europian
Ish-president i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, dyshohet se kishte shqyrtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të qëndruar në pushtet pas humbjes në zgjedhjet parlamentare, por në momentet e fundit kishte ndryshuar qëndrim pas presionit nga përfaqësues të qeverive europiane. Kështu raporton gazeta britanike The Times, duke u bazuar në deklaratat e politikanëve dhe të një…
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Ish-president i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, dyshohet se kishte shqyrtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të qëndruar në pushtet pas humbjes në zgjedhjet parlamentare, por në momentet e fundit kishte ndryshuar qëndrim pas presionit nga përfaqësues të qeverive europiane. Kështu raporton gazeta britanike The Times, duke u bazuar në deklaratat e politikanëve dhe të një ish-zyrtari të lartë të policisë serbe.
Sipas gazetës, zgjedhjet e 25 tetorit dhe fitorja e thellë e Listës Studentore përbënin sfidën më të madhe politike për Vuçiqin gjatë 12 viteve të tij në pushtet. Burimet e cituara pretendojnë se presidenti serb kishte shqyrtuar mundësinë e mosnjohjes së rezultatit dhe nxitjes së trazirave për të penguar ndryshimin e pushtetit, transmeton lajmi.net.
Spasoje Vuleviç, ish-komandant i Njësisë Speciale Kundër Terrorizmit në Serbi, pretendon se mijëra policë dhe persona të lidhur me pushtetin ishin vendosur në qendër të Beogradit, në një operacion që, sipas tij, synonte mbrojtjen e regjimit.
“Jam 100% i sigurt se ai kishte planifikuar të mos i njihte rezultatet”, citohet të ketë thënë Vuleviç për The Times.
Edhe eurodeputeti Sandro Gozi, drejtues i Partisë Demokratike Europiane, ka deklaruar se gjatë ditës së zgjedhjeve kishin mbërritur informacione shqetësuese nga burime diplomatike, të cilat paralajmëronin mundësinë që Vuçiqi të kundërshtonte rezultatin përmes forcës.
Ndërkaq, Radomir Saiçiç, kandidat i Listës Studentore, ka pretenduar se ishte përgatitur një plan për përdorimin e dhunës në rast se rezultati zgjedhor do të ishte i ngushtë. Sipas tij, telefonatat nga persona të lidhur me policinë dhe institucione të tjera ndikuan që presidenti serb të ndryshonte qëndrim.
Çfarë ndodhi në qendër të Beogradit?
Sipas raportimit të The Times, gjatë ditës së zgjedhjeve, grupe burrash të veshur me të zeza u panë duke u drejtuar drejt parkut Pionirski në Beograd, ku prej muajsh ishte vendosur një kamp me çadra nga mbështetësit e Vuçiqit.
Në të njëjtën kohë, forcat e xhandarmërisë u pozicionuan në zonë, disa rrugë u bllokuan dhe në pjesë të caktuara u fik ndriçimi publik.
Avokati Rade Gjuriç, i lidhur me Shoqatën e Pavarur të Gazetarëve të Serbisë, ngriti dyshime se mund të ishte përgatitur një skenar për të vënë në pikëpyetje rregullsinë e zgjedhjeve. Sipas këtij pretendimi, synimi mund të kishte qenë krijimi i një situate që do të justifikonte kërkesën për përsëritjen e votimit dhe organizimin e protestave për anulimin e rezultatit.
Megjithatë, rreth orës 21:30, afërsisht një orë e gjysmë pas mbylljes së qendrave të votimit, Vuçiqi pranoi humbjen. Sipas gazetës britanike, pas kësaj, grupet e burrave të mbledhur në qendër të Beogradit u larguan.
Presioni diplomatik dhe telefonatat e dyshuara
Burimet e cituara nga The Times sugjerojnë se presioni diplomatik nga Europa mund të ketë ndikuar në vendimin e Vuçiqit për të mos e kundërshtuar rezultatin zgjedhor.
Në Beograd kanë qarkulluar gjithashtu pretendime të pakonfirmuara se në këtë proces mund të ketë ndërhyrë edhe Viktor Orbán, ish-kryeministri i Hungarisë.
Megjithatë, deri më tani nuk ka konfirmim të pavarur se kush mund ta ketë telefonuar presidentin serb dhe çfarë është diskutuar gjatë këtyre bisedave.
Nga ana tjetër, zëdhënësja e Vuçiqit i ka kundërshtuar pretendimet se vendosja e forcave policore lidhej me ndonjë plan për marrjen ose mbajtjen e pushtetit përmes forcës. Sipas saj, masat e sigurisë kishin për qëllim parandalimin e dhunës nga protestuesit.
Fitorja e Listës Studentore shënon një zhvillim të rëndësishëm në skenën politike të Serbisë. Megjithatë, pretendimet për një plan të mundshëm për përdorimin e forcës për të penguar ndryshimin e pushtetit mbeten akuza të raportuara nga The Times, të cilat nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur./lajmi.net/