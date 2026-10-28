The Times: Vuçiq dyshohet se planifikoi të përdorte forcën për të qëndruar në pushtet, ndryshoi qëndrim pas presionit europian

Ish-president i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, dyshohet se kishte shqyrtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të qëndruar në pushtet pas humbjes në zgjedhjet parlamentare, por në momentet e fundit kishte ndryshuar qëndrim pas presionit nga përfaqësues të qeverive europiane. Kështu raporton gazeta britanike The Times, duke u bazuar në deklaratat e politikanëve dhe të një…

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28/10/2026 22:02

Ish-president i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, dyshohet se kishte shqyrtuar mundësinë e përdorimit forcës për qëndruar pushtet pas humbjes zgjedhjet parlamentare, por momentet e fundit kishte ndryshuar qëndrim pas presionit nga përfaqësues qeverive europiane. Kështu raporton gazeta britanike The Times, duke u bazuar deklaratat e politikanëve dhe një ish-zyrtari lartë policisë serbe.

Sipas gazetës, zgjedhjet e 25 tetorit dhe fitorja e thellë e Listës Studentore përbënin sfidën madhe politike për Vuçiqin gjatë 12 viteve tij pushtet. Burimet e cituara pretendojnë se presidenti serb kishte shqyrtuar mundësinë e mosnjohjes rezultatit dhe nxitjes trazirave për penguar ndryshimin e pushtetit, transmeton lajmi.net.

Spasoje Vuleviç, ish-komandant i Njësisë Speciale Kundër Terrorizmit Serbi, pretendon se mijëra policë dhe persona lidhur me pushtetin ishin vendosur qendër Beogradit, një operacion që, sipas tij, synonte mbrojtjen e regjimit.

“Jam 100% i sigurt se ai kishte planifikuar mos i njihte rezultatet”, citohet ketë thënë Vuleviç për The Times.

Edhe eurodeputeti Sandro Gozi, drejtues i Partisë Demokratike Europiane, ka deklaruar se gjatë ditës zgjedhjeve kishin mbërritur informacione shqetësuese nga burime diplomatike, cilat paralajmëronin mundësinë Vuçiqi kundërshtonte rezultatin përmes forcës.

Ndërkaq, Radomir Saiçiç, kandidat i Listës Studentore, ka pretenduar se ishte përgatitur një plan për përdorimin e dhunës rast se rezultati zgjedhor do ishte i ngushtë. Sipas tij, telefonatat nga persona lidhur me policinë dhe institucione tjera ndikuan presidenti serb ndryshonte qëndrim.

Çfarë ndodhi në qendër të Beogradit?

Sipas raportimit The Times, gjatë ditës zgjedhjeve, grupe burrash veshur me zeza u panë duke u drejtuar drejt parkut Pionirski Beograd, ku prej muajsh ishte vendosur një kamp me çadra nga mbështetësit e Vuçiqit.

njëjtën kohë, forcat e xhandarmërisë u pozicionuan zonë, disa rrugë u bllokuan dhe pjesë caktuara u fik ndriçimi publik.

Avokati Rade Gjuriç, i lidhur me Shoqatën e Pavarur Gazetarëve Serbisë, ngriti dyshime se mund ishte përgatitur një skenar për vënë pikëpyetje rregullsinë e zgjedhjeve. Sipas këtij pretendimi, synimi mund kishte qenë krijimi i një situate do justifikonte kërkesën për përsëritjen e votimit dhe organizimin e protestave për anulimin e rezultatit.

Megjithatë, rreth orës 21:30, afërsisht një orë e gjysmë pas mbylljes qendrave votimit, Vuçiqi pranoi humbjen. Sipas gazetës britanike, pas kësaj, grupet e burrave mbledhur qendër Beogradit u larguan.

Presioni diplomatik dhe telefonatat e dyshuara

Burimet e cituara nga The Times sugjerojnë se presioni diplomatik nga Europa mund ketë ndikuar vendimin e Vuçiqit për mos e kundërshtuar rezultatin zgjedhor.

Beograd kanë qarkulluar gjithashtu pretendime pakonfirmuara se këtë proces mund ketë ndërhyrë edhe Viktor Orbán, ish-kryeministri i Hungarisë.

Megjithatë, deri tani nuk ka konfirmim pavarur se kush mund ta ketë telefonuar presidentin serb dhe çfarë është diskutuar gjatë këtyre bisedave.

Nga ana tjetër, zëdhënësja e Vuçiqit i ka kundërshtuar pretendimet se vendosja e forcave policore lidhej me ndonjë plan për marrjen ose mbajtjen e pushtetit përmes forcës. Sipas saj, masat e sigurisë kishin për qëllim parandalimin e dhunës nga protestuesit.

Fitorja e Listës Studentore shënon një zhvillim rëndësishëm skenën politike Serbisë. Megjithatë, pretendimet për një plan mundshëm për përdorimin e forcës për penguar ndryshimin e pushtetit mbeten akuza raportuara nga The Times, cilat nuk janë konfirmuar mënyrë pavarur./lajmi.net/

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