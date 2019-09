‘The Best’, vjen reagimi i FIFA-s pas akuzave për dallavere

FIFA ka kërcënuar se do të hetojë dhe zbatojë sanksione nëse gjen ndonjë shkelje në votimet për lojtarin më të mirë të vitit 2019.

Në mediet këto ditë është folur shumë pas triumfit të Lionel Messit në ‘The Best’, sidomos pas reagimeve të trajnerëve dhe kapitenëve, që akuzojnë FIFA-n për ndryshim votash.

“FIFA ka qenë e zhgënjyer kur ka parë një numër raportesh në medie që kanë vënë në dyshim integritetin e procesit të votimit për The Best”, thuhet në një përgjigje të bërë nga organi drejtues i futbollit, përcjell lajmi.net.

“Këto raporte janë të padrejta dhe mashtruese. Procedura e votimit për secilën nga çmimet mbikëqyret dhe monitorohet nga një vëzhgues i pavarur, në këtë rast nga PwC”.

“FIFA dhe PwC ndjekin rregullat e ndarjes dhe procedurat standarde përkatëse të kontrollit. Sa i përket këtyre procedurave, FIFA kërkoi nga të gjitha federatat anëtare të paraqesin formularët e tyre të votimit në mënyrë elektronike dhe më shkrim”.

“Dokumentet e shkruara gjithashtu duhet të nënshkruhen nga personat përgjegjës të federatave, si dhe nga personat e autorizuar për të votuar”.

“Prandaj, për të qenë e vlefshme një votë duhet të përfshijë nënshkrimet përkatëse dhe vulën e federatës së anëtarëve”.

“Si FIFA ashtu edhe vëzhguesi i pavarur mund të demonstrojnë se të gjitha votat e paraqitura në përputhje me rregullat dhe brenda afateve janë marrë parasysh”.

“Rrjedhimisht, nuk ka dyshime sa i përket vërtetësisë së rezultatit”.

“Nëse do të gjendej ndonjë rast i veprimeve të gabuara, dhe madje nëse kjo do të ndikonte në rezultatin e votimit, FIFA do të hetojë dhe zbatojë sanksionet kur është e nevojshme”./Lajmi.net/