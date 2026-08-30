Tetovari bie nga skelja dhe vdes në vendin e punës në Gjermani

Mediat gjermane shkruajnë se po zhvillohen hetime lidhur me kushtet e punës në kantierin ku ka ndodhur aksidenti. Të enjten në Oranienburg të Gjermanisë, 52 vjeçari nga Tetova, T. M., ka rënë nga skelet prej katit të katërt dhe pas lëndimeve ka vdekur në vendngjarje. Lajmin e konfirmuan të afërm të të ndjerit. Per varrimin…

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30/08/2026 13:14

Mediat gjermane shkruajnë se po zhvillohen hetime lidhur me kushtet e punës në kantierin ku ka ndodhur aksidenti.

Të enjten në Oranienburg të Gjermanisë, 52 vjeçari nga Tetova, T. M., ka rënë nga skelet prej katit të katërt dhe pas lëndimeve ka vdekur në vendngjarje.

Lajmin e konfirmuan të afërm të të ndjerit.

Per varrimin do të ketë njoftim shtesë, ndërsa lajmi për aksidentit ka zënë vend edhe në mediat gjermane.

Ato shkruajnë se pas aksidentit fatal kanë filluar hetimet për të përcaktuar nëse kompania që drejtonte punimet në këtë kantier kishte përmbushur detyrimet lidhur me mbrojtjen e punëtorëve në vendin e punës.

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