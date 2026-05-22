Tentim-vrasje në Gllogoc, policia me detaje nga rasti

22/05/2026 10:37

Të shtëna me armë zjarri pati mbrëmë në Gllogoc.

Viktima mashkull ka raportuar se dy të dyshuar, njëri prej tyre i armatosur me një pistoletë, ka shtënë dy herë në drejtim të veturës së viktimës, kurse i dyshuari tjetër me një mjet të fortë ka goditur veturën e viktimës.

Raportohet vetëm për dëme materiale të shkaktuara në veturë.

Është arrestuar njëri nga dy të dyshuarit, ku të njëjtit i është gjetur dhe konfiskuar arma pistoletë me një karikator pa fishek. Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari dërgohet në mbajtje për 48 orë./Lajmi.net/

