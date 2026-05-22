Të maskuar e nën përdorimin e armës hajnat vodhën 12 mijë euro mbrëmë në Gjilan
Një vjedhje e rëndë u raportua të ketë ndodhur mbrëmë në Gjilan. Ankuesja menaxhere raportoi se në një qendër tregtare tre persona të panjohur dhe të maskuar nën përdorimin e forcës fizike dhe mjeteve të forta, kanë dëmtuar dhe kanë hapur derën e kasafortës dhe kanë arritur që të vjedhin rreth 12 mijë euro para…
Lajme
Një vjedhje e rëndë u raportua të ketë ndodhur mbrëmë në Gjilan.
Ankuesja menaxhere raportoi se në një qendër tregtare tre persona të panjohur dhe të maskuar nën përdorimin e forcës fizike dhe mjeteve të forta, kanë dëmtuar dhe kanë hapur derën e kasafortës dhe kanë arritur që të vjedhin rreth 12 mijë euro para të gatshme./Lajmi.net/