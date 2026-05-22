Gruaja në Prishtinë raporton zhdukjen e të dashurit

Lajme

22/05/2026 10:51

Një burrë raportohet të jetë zhdukur në Prishtinë.

Ankuesja ka raportuar se me të dashurin e saj ishte parë për herë të fundit rreth orës 11:37 më 21 maj dhe prej asaj kohe më nuk din për vendndodhjen e tij.

Sipas ankueses viktima vuan nga një sëmundje e depresionit dhe ankthit.

Me 22.05.2026 ora 03:30 në stacion policor është paraqitë ankuesja me viktimën. Për rastin është njoftuar prokurori./Lajmi.net/

