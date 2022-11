Telegraph: Ronaldo nuk do të luajë dy ndeshjet e para në cilido klub që transferohet Cristiano Ronaldo nuk do të luajë në dy ndeshjet e para në cilindo klub që transferohet, për shkak të incidentit me telefon. Kështu të paktën raporton Daily Telegraph, transmeton lajmi.net. Lojtari gjatë ditës së djeshme se e ka ndërprerë bashkëpunimin me Manchester United dhe tani është lojtar i lirë. Mbetet të shihet se ku do…