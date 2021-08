Tebas: Nëse Barcelona do të nënshkruante marrëveshjen me CVC-në Messi do të rinovonte kontratën

Barcelona nuk arriti të nënshkruante kontratën e re me Leo Messi shkaku i rregullave të ligës spanjolle, transmeton lajmi.net.

Megjithatë presidenti i ligës Javier Tebas ka zbuluar se është takuar me Joan Laportan dhe i ka ofruar zgjidhje që Messi të rinovonte kontratën.

Sipas ‘La Vanguardia’, ‘Blaugranët’ duhej të nënshkruante projektin e ofruar nga Tebas për CVC-në që të mund ta mbante Messin në ekip.

La Liga kishte arritur marrëveshje me CVC që do të sillte fitim prej 2.7 miliardë euro të cilat do tu shpërndaheshin klubeve, me kusht që ekipet si Real Madridi dhe Barcelona të heqnin dorë nga krijimi i Superligës Evropiane.

Tebas përmes një postimi në Twitter ka konfrimuar takimin e mbajtur me Laportan.

“Ne hëngrëm darkë me Joan Laportan më 14 korrik, ku diskutuam për marrëveshjen CVC dhe rinovimin e Messit, ata ishin shumë entuziast në fillim, por më pas vendosën të mos e nënshkruajnë” tha Javier Tebas. /Lajmi.net/