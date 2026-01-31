Të shtëna me armë zjarri në Prishtinë, tre persona përfundojnë në spital

Sot rreth orës 15:30, Policia e Kosovës ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri në rrugën “Fahri Fazliu” në Prishtinë. Menjëherë pas marrjes së informacionit, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore. Sipas të dhënave fillestare nga policia, në këtë rast kanë mbetur të lënduar…

Lajme

31/01/2026 16:55

Sot rreth orës 15:30, Policia e Kosovës ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri në rrugën “Fahri Fazliu” në Prishtinë.

Menjëherë pas marrjes së informacionit, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore.

Sipas të dhënave fillestare nga policia, në këtë rast kanë mbetur të lënduar tre persona, të cilët janë dërguar për tretman mjekësor. Megjithatë, bëhet e ditur se lëndimet e tyre nuk janë shkaktuar nga arma e zjarrit.

Në lidhje me këtë rast për lajmi.net ka folur zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinë, Enis Pllana.

“Sot rreth orës 15:30, Policia ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri në rrugën Fahri Fazliu në Prishtinë. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore. Bazuar në të dhënat fillestare në këtë vend janë të lënduar 3 persona. (Lëndimet nuk i kanë të shkaktuara nga arma e zjarrit) Të njëjtit janë dërguar për tretman mjekësor.”, tha Pllana./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 31, 2026

Lista Serbe paralajmëron se do të ankohet për vendimin e KQZ-së...

January 31, 2026

Lajçak përmendet në dosjen e Epstein, jep dorëheqje nga pozita e...

Lajme të fundit

Lista Serbe paralajmëron se do të ankohet për...

Lajçak përmendet në dosjen e Epstein, jep dorëheqje...

Përfundon votimi për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut

Haziri derisa po votohet për dorëheqjen e Abdixhikut:...