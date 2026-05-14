Të shtëna me armë zjarri në Prishtinë, Policia e konfirmon se një person ka mbetur i plagosur

14/05/2026 22:16

Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar në rrugën “Ali Sokoli” në Prishtinë.

Në lidhje me këtë, lajmi.net ka kontaktuar me zëdhënësin e Policisë së Kosovës për Prishtinë, Enis Pllana, i cili ka raportuar se një person është plagosur.

“Rreth orës 21:40 kemi marrë informatën për të shtëna me armë zjarri,në rrugën “Ali Sokoli” në Prishtinë. Njësitet policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, nga ku është raportuar se një person është plagosur. Personi i plagosur, (mashkull), është dërguar për trajtim mjekësor, ndërkohë policia ka nisur një hetim lidhur me rrethanat e këtij rasti.”, u shpreh ai./lajmi.net/

