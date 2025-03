Të shtëna me armë zjarri në Prishtinë, dy persona të plagosur-Policia jep detaje Dy persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e të shtënave me armë sot në rrugën “Rrustem Hyseni” në Prishtinë. Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. Ahmeti ka thënë se lidhur me këtë dyshohet të jenë lënduar dy persona të cilët janë dërguar për…