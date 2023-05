Të shtëna me armë zjarri në Bregun e Diellit, katër persona shoqërohen në stacion Të shtëna me armë zjarri ka pasur sot rreth orës 18:30 në rrugën Gazmend Zajmi, në Prishtinë. Kjo është konfirmuar nga Flora Ahmeti- zëdhnëse në Policinë e Kosovës për rajonin e Prishtinës. ‘’Rreth orës 18:30, policia ka marrë informatën për të shtëna me armë në rrugën “Gazmend Zajmi” në Prishtinë. Menjëherë pas marrjes së informatës…